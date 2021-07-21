«Есть угроза обрушения дома»: Провал на улице Пушкина в Балахне продолжает расти

В огромную яму рухнул кирпичный гараж. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Провал, образовавшийся возле жилого дома на улице Пушкина в Балахне, продолжает расти. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Балахнинского муниципального округа.

«Из-за поступающей из ближайшего пруда воды провал продолжает расширяться, имеется угроза обрушения дома», - рассказали в администрации. Жильцы дома были вынуждены на время переехать к родственникам.

Напомним, провал грунта произошел сегодня в пять утра в частном секторе Балахны, в огромную яму рухнул кирпичный гараж, пристроенный к жилому дому. К счастью, никто не пострадал.

Жильцы были вынуждены покинуть свой дом из-за угрозы обрушения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По уточненным данным администрации Балахнинского района, диаметр провала составляет 15 метров, а глубина – 4 метра.

Утром на место происшествия выезжал глава района Александр Галкин, после чего в администрации была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и создан оперативный штаб. На место ЧП также выезжали службы быстрого реагирования и коммунальщики.

«В настоящее время от дома 54 по ул. Пушкина отключены коммуникации - частного водовода, электроэнергии, газоснабжения. Также под отключение холодного водоснабжения попали жители ул. Быковского и ул. Пушкина», - пояснили в муниципалитете.

Что стало причиной провала, установит экспертиза.

Отметим, что карстовые провалы в Нижегородской области - не редкость. Так, в феврале этого года в селе Бабасово Павловского района жилой дом едва не сполз в огромную воронку, образовавшуюся прямо за палисадником. А вот жителям села Караулово Кстовского района повезло меньше: их дома буквально разорвало пополам.