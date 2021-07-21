Тридцатиметровый провал образовался под жилым домом в Балахне 21 июля

В результате был разрушен гараж, пристроенный к дому. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Провал грунта произошел в частном секторе Балахны ранним утром 21 июля. В результате рухнул гараж, пристроенный к дому, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ЧП произошло в 05:20 у дома №54 на улице Пушкина. Образовалась воронка диаметром около 30 метров и глубиной порядка 3 метров. Разрушился кирпичный гараж, который был вплотную пристроен к дому. К счастью, само жилище уцелело.

В МЧС говорят, что есть вероятность дальнейшего обрушения. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Погибших и пострадавших нет, но существует угроза дальнейшего обрушения. Причина происшествия уточняется», - прокомментировали в ведомстве.

Гараж рухнул практически целиком. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Отметим, что карстовые провалы в Нижегородской области - не редкость. Так, в феврале этого года в селе Бабасово Павловского района жилой дом едва не сполз в огромную воронку, образовавшуюся прямо за палисадником. А вот жителям села Караулово Кстовского района повезло меньше: их дома буквально разорвало пополам.