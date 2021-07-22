«Виновник задержан»: Стали известны подробности ДТП с фурами в Кстовском районе, в котором погибли три человека

Ещё два человека пострадали и были осмотрены врачами скорой помощи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткая трагедия произошла днем, 21 июля, в Нижегородской области – сразу шесть автомобилей столкнулись возле поворота на деревню Шелокша Кстовского района.

Примерно в 14:58 по местному времени на дороге протаранили друг друга четыре грузовика и две легковушки, после чего один из автомобилей и вовсе загорелся. В результате аварии два человека пострадали и ещё три человека погибли, их личности сейчас устанавливаются.

Одна фура везла канцтовары, другая – битум. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, водитель фуры «Скания», перевозивший битум, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», после чего данная машина столкнулась с другой фурой, перевозившей канцтовары. Все они двигались в попутном направлении. В результате столкновения грузовая «Газель» оказалась зажата между двумя «Сканиями», а после произошло возгорание одной из них.

Ликвидировать пожар площадью 30 квадратных метров удалось в 15:31. Затем, в 16:15, было обнаружено тело одного из погибших.

Все машины двигались в попутном направлении. Фото: Сергей Фролов

Кроме того, участниками аварии также стали следующие автомобили: Тойота Ленд Круизер Прадо, Киа Церато и грузовики MAN с полуприцепом.

- В аварии погибли водитель и пассажиры «Газели», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Пассажир «Киа» и пассажир «Тойоты» получили ушибы грудной клетки. Они были осмотрены врачами скорой помощи и отпущены.

«Газель» оказалась зажата между двумя «Сканиями». Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предполагаемым виновником ДТП стал 47-летний житель Пензенской области, который управлял автомобилем «Скания». Его общий водительский стаж составляет 24 года, а грузовым автомобилем весом более 3 500 килограмм с прицепом массой более 750 килограмм мужчина управлял в течение 7 лет.

Ликвидировать пожар площадью 30 квадратных метров удалось в 15:31. Фото: Сергей Фролов

В настоящее время мужчина задержан и на него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если его признают виновным, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция, в свою очередь, продолжает выяснять все обстоятельства и детали произошедшего.

Столкновение произошло в 14:58 по местному времени. Фото: Сергей Фролов

Смотреть видеосюжет Массовая авария с возгоранием произошла в Кстовском районе.

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