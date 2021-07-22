Уголовное дело возбудили после массовой аварии с фурами в Кстовском районе

По факту массовой аварии с фурами в Кстовском районе было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время задержан предполагаемый виновник ДТП – 47-летний житель Пензенской области, который управлял автомобилем «Скания». Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения.

- Ведется следствие, - уточнили правоохранительные органы.

Напомним, что вчера, 21 июля, в районе трёх часов дня на Южном обходе Нижнего Новгорода столкнулись две фуры и газель. Происшествие произошло возле поворота на деревню Шелокша Кстовского района.

Водитель фуры «Скания» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», после чего данная машина столкнулась с другой фурой, двигающейся в попутном направлении. Так, грузовая «Газель» оказалась зажата между двумя «Сканиями», в результате чего произошло возгорание одной из них. Известно, что в ДТП погиб водитель и двое пассажиров «Газели».

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