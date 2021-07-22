Число жертв массовой аварии с фурами в Кстовском районе увеличилось до трех. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Количество жертв аварии с грузовиками на Южном обходе Нижнего Новгорода выросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, серьезная авария произошла 21 июля около трех часов дня возле поворота на деревню Шелокша Кстовского района. По данным регионального управления ГИБДД, всего участниками аварии стали шесть машин: четыре грузовика и две легковушки. Грузовая «Газель» оказалась зажата между двумя «Сканиями», в результате чего произошло возгорание одной из них. Одна фура везла канцтовары, другая – битум.

По уточненной информации, в массовой аварии погибли три человека – водитель и пассажиры «Газели». Еще двое граждан осмотрены медиками на месте происшествия и отпущены домой.