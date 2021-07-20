Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 июля 2021 года: ещё у 531 нижегородца диагностирован коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 20 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 134 134 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 531 новых случая заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 122 454 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 398 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 734 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 июля Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 686) и г. Бор (6 912), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 207) и Спасском районах (243). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 835), за сутки там выявили 34 новых случаев.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 июля 2021 года: ещё у 531 нижегородца диагностирован коронавирус за сутки Фото: Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (4 007 новых случаев), Московской области (2 504 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 938 новых случая).

Напомним, что в нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика Блохиной начали разрабатывать биочип, который сможет выявить возбудителей внебольничных пневмоний, к ним относятся и коронавирусные.

А также, в Нижегородской области не хватает вакцин от COVID-19 для всех желающих привиться. Об этом неравнодушные граждане пожаловались на странице в Instagram заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Министр здравоохранения поинтересовался у женщины, кто именно распространяет данную информацию, а после успокоил, что вакцины хватит на всех.