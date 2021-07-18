Нижегородцы жалуются на отсутствие вакцины от COVID-19

В Нижегородской области не хватает вакцин от COVID-19 для всех желающих привиться. Об этом неравнодушные граждане пожаловались на странице в Instagram заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Крик души, у нас в поселке нет вакцины!!! И говорят, не будет до сентября. Шахунский район поселок Вахтан, - написала в комментариях жительница Нижегородской области.

Министр здравоохранения поинтересовался у женщины, кто именно распространяет данную информацию, а после успокоил, что вакцины хватит на всех.

- Она быстро расходуется, как приходит, - ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Также сегодня, 17 июля, из Instagram заместителя губернатора стало известно, что в Нижегородской области уже 640,5 тысяч человек прошли вакцинацию. В ближайшее время в лечебную сеть Нижнего Новгорода поступит 60 тысяч доз вакцины.

Напомним, что 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область прошедшей ночью, с 16 на 17 июля. В поликлиниках области вакцина появится с понедельника.

Также, по данным от 13 июля, в Нижегородском регионе от коронавируса привились 600 тысяч жителей.