Ещё у 531 нижегородца диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 19 июля 2021 года, всего с начала пандемии 134 134 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 398 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 122 454 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 734, а за последние сутки двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 686) и г. Бор (6 912), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 207) и Спасском районах (243). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 835), за сутки там выявили 34 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 007 новых случаев), Московская область (2 504 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 938 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.

Кроме того, по данным на утро 19 июля, всего Нижегородскую область поступило 732 956 доз вакцины. Первую аппликацию вакцины ввели всего 641 949 нижегородцам, из них второй компонент получили 448 877 человек.