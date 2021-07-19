Биочип для выявления COVID-19 начали разрабатывать в Нижнем Новгороде

В нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика Блохиной начали разрабатывать биочип, который сможет выявить возбудителей внебольничных пневмоний, к ним относятся и коронавирусные. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

- Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа, - отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной сейчас разрабатывает вакцину против коронавируса. Ее можно будет применять для людей пожилого возраста и детей. Предполагается, что новая вакцина детям и пожилым людям будет вводиться не инъекцией, а интерназально — в виде спрея в полость носа.

Об этом «Комсомолке» сообщил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией иммунохимии НИИЭМ имени академика И.Н. Блохиной Виктор Новиков.