Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июля 2021 года: ещё у 533 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июля 2021 года: ещё у 534 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 01:00 19 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 133 603 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 533 новых случая заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 122 056 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 390 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 596 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 июля Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (4 357 новых случаев), Московской области (2 554 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 941 новых случая).

Напомним, что в Нижегородской области не хватает вакцин от COVID-19 для всех желающих привиться. Об этом неравнодушные граждане пожаловались на странице в Instagram заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Министр здравоохранения поинтересовался у женщины, кто именно распространяет данную информацию, а после успокоил, что вакцины хватит на всех.

А также, в Нижнем Новгороде с 19 июля откроется фотовыставка, главными героями которой станут врачи и медицинских работники.

Так, с 19 по 22 июля с 09:00 до 18:00 все желающие смогут посетить выставку в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области по адресу ул. Почаинская, дом №17, лит. КК1.