Ещё у 534 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 18 июля 2021 года, всего с начала пандемии 133 070 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 383 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 534 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 121 666 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 678, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 561 новых случаев), Московская область (2 541 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 957 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.