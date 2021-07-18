Нижегородские медики станут героями фотовыставки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 19 июля откроется фотовыставка, главными героями которой станут врачи и медицинских работники. Об этом сообщают организаторы выставки.

Так, с 19 по 22 июля с 09:00 до 18:00 все желающие смогут посетить выставку в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области по адресу ул. Почаинская, дом №17, лит. КК1.

Вход на мероприятие свободный, однако, все посетители должня соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Сегодня нам хотелось бы привлечь внимание к тем, кто ходит на работу как на подвиг, кто ежедневно видит боль людей, кто пропускает через себя страдания и раздражение, но при этом остаются необыкновенно отзывчивыми, умными, добрыми, весёлыми людьми. Мы хотим привлечь внимание к врачам, лица которых мы не видим без маски, — подчеркивают создатели выставки.

Напомним, что во вторник, 29 июня, в Нижегородском художественном музее открылась выставка венецианских мастеров 18 века.

Проект «Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники» является сам по себе уникальным, он стал результатом плодотворного творческого сотрудничества ГМИИ имени А.С. Пушкина и Нижегородского художественного музея. Идея его создания принадлежит главному научному сотруднику ГМИИ имени А.С. Пушкина Виктории Марковой.