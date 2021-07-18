Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2021 года: Новый антирекорд суточной заболеваемости установили в регионе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 535 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом был поставлен новый антирекорд суточной заболеваемости. Число заболевших в области превысило 133 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 133 070.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 121 666 человек. За последние сутки выписали 383 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 678 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Ранее мы рассказывали: какие проблемы ждут нижегородцев, желающих сделать прививку.

Вчера в регион поступило ещё 60 тысяч доз вакцины "Спутник V".

Штрафы на сумму свыше миллиона рублей заплатят нижегородцы, не опубликовавшие результаты тестов на COVID-19 по возвращении из-за границы.

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