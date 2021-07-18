Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2021 года: Новый антирекорд суточной заболеваемости установили в регионе
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 535 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом был поставлен новый антирекорд суточной заболеваемости. Число заболевших в области превысило 133 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 133 070.
Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 121 666 человек. За последние сутки выписали 383 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 678 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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