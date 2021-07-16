Штрафы на сумму свыше миллиона рублей заплатят нижегородцы, не опубликовавшие результаты тестов на COVID-19 по возвращении из-за границы Фото: Мария ЛЕНЦ

437 протоколов об административных нарушениях по части 2статьи 6.3 КоАП РФ составлено в отношении нижегородцев, вернувшихся из-за рубежа и не зафиксировавших результаты своих тестов на коронавирус на портале госуслуг. Данная статья предусматривает санкции за несоблюдение санитарных требований в период ЧС или при угрозе распространения опасного заболевания. Сумма штрафа за такое нарушение может составлять до 40 тысяч рублей.

В Управлении регионального Роспотребнадзора также сообщили, что по состоянию на 14 июля вынесены судебные решения в отношении 153 нарушителей, вернувшихся из заграничного отпуска. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 1 млн 230 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года 598 нижегородцев, вернувшихся из зарубежных стран, оказались больны коронавирусом.

Кстати, если кто-то больной коронавирусом не выполняет санитарных требований, и тем самым причиняет вред здоровью другого человека, то по части 3 все той же статьи 6.3 КоАП РФ придется платить от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 7 июля текущего года действует Постановление Главного государственного врача РФ №17от 2 июля 2021 года. Это значит, что теперь не переболевшие и не вакцинированные в последние 6 месяцев граждане должны по возвращении в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус и в течение трех дней опубликовать его результаты на портале госуслуг через специальную форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для пребывающих на территорию РФ».

Информацию о перенесенной болезни или вакцинации тоже необходимо публиковать на портале госуслуг.