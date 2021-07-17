60 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область прошедшей ночью, с 16 на 17 июля. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

– В поликлиниках области вакцина появится с понедельника, – уточнил Давид Валерьевич.

Напомним, по последним данным от 13 июля, в Нижегородском регионе от коронавируса привились уже 600 тысяч жителей.

А за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости: 535 заражений.

Кроме того, в своём профиле в Instagram Давид Мелик-Гусейнов отметил, что лучшая медсестра России работает в Нижегородской области: Гонзюх Нина Фёдоровна стала победительницей всероссийского профессионального конкурса. Женщина работает в больнице им. Н.А. Семашко.

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