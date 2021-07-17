Очереди в пунктах вакцинации и отсутствие сертификата: Какие проблемы ждут нижегородцев, желающих сделать прививку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородская область остается на четвертом месте в стране по количеству новых случаев заражения коронавирусом, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Ежедневно в регионе фиксируется свыше 500 новых заболевших. Вслед за Москвой Нижегородская область ввела QR-коды для посещения массовых мероприятий и обязательную вакцинацию для целого ряда профессий. В список угодили и учителя, и врачи, и работники ЖКХ, и представители сферы услуг. Результат не замедлил себя ждать – народ массово ринулся делать прививки. На сегодняшний день, по данным региональных властей, вакцинацию прошли уже свыше 600 тысяч нижегородцев. Однако нередко попытка сделать прививку превращается для жителей в настоящий квест.

Подождать часов пять

Первые дозы вакцины начали поступать в регион еще в конце прошлого года. Тогда на всю область работало всего несколько вакцинальных пунктов. Однако постепенно этот список пополнялся все новыми точками – ЦРБ, городские поликлиники, поезда здоровья. Сейчас мобильные пункты вакцинации развернуты в большинстве крупных торговых центров и даже на стадионе «Нижний Новгород». Однако ситуацию это не спасает. Приезжаем в один из торговых центров в пригороде Нижнего Новгорода. И первое же, что бросается в глаза – это огромная очередь.

- Мы приехали сюда в половине одиннадцатого утра. Впереди нас уже было 50 человек, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Ольга Ш. – Сделать прививку мы смогли только в половине пятого вечера. И это нам еще повезло – тем, кто приехал после двух часов, вакцины просто не хватило. Как сказали врачи, на весь пункт привезли 86 доз – их и прокололи. Когда поступит следующая партия, пока непонятно. Сказали, что теперь звонить в поликлинику и записываться.

Большие очереди выстраиваются и в других мобильных пунктах вакцинации. Причин для этого несколько. Во-первых, нехватка медицинского персонала. Признают это и в региональном министерстве здравоохранения.

- Сейчас мы проводим донастройку вакцинальных пунктов, чтобы вывести их на нормальный режим работы и избежать очередей, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Раньше это было невозможно, в первую очередь, из-за нехватки медиков. Надо понимать, что кратно за последние полтора года число медицинского персонала в нашей стране не увеличилось. Чтобы подготовить медсестру необходимо четыре года, а врача – шесть лет. Сейчас мы максимально мобилизовали ресурсы для вакцинальных пунктов, в том числе привлекли специалистов из непрофильных организаций – из наркологических и психиатрических направлений. Нам даже помогают стоматологи. Все равно это врачи.

«Прививайтесь тем, что есть»

Формально сейчас мобильные пункты вакцинации действительно должны работать до вечера. Однако на деле они закрываются, как только заканчивается вакцина. Однако в региональном минздраве обещают скорое поступление новых партий.

- Скоро в Нижегородскую область поступит еще 60 тысяч доз вакцины, - пообещал Давид Мелик-Гусейнов. – Все они поступят в медицинские учреждения уже в понедельник 19 июля.

Правда, пока речь идет только о вакцине Спутник-V. С другими вакцинами ситуация куда сложнее.

- В медицинские учреждения области распределены 2,5 тысячи доз вакцины КовиВак, - напомнили в региональном министерстве здравоохранения. – Также в ближайшие дни ожидается поставка 9,5 тысяч доз ЭпиВакКороны.

Разумеется, в масштабах области это весьма скромные поставки. Поэтому рассчитывать на них особо не стоит. Признают это и в минздраве. Поэтому рекомендуют не дожидаться других вакцин.

- Две тысячи вакцины КовиВак - это на две тысячи человек. Они будут распределены на все поликлиники – максимум 20-30 доз. Они исчезнут в считанные секунды. Поэтому я советую не ждать другие вакцины, а прививаться тем, что есть, - посоветовал Давид Мелик-Гусейнов.

А вот в сельской местности нехватка вакцины – не единственная проблема. Порой здесь жители просто боятся идти в больницу.

- В амбулатории поселка Ждановского ковидные больные сидят в очереди вместе со здоровыми, вакцины не было две недели, - рассказала «Комсомолке» Людмила Кулинич. - Потом вакцину все же привезли, но очереди огромные. А ведь сейчас идет медицинский осмотр в детсады и школы. Туда просто страшно ходить!

Впрочем, даже тем, кто сумел сделать прививку, расслабляться не стоит. Ведь надо еще добиться получения сертификата. А с этим тоже не все так просто.

- Я делала прививку в 50 поликлинике в Советском районе, - вспоминает Ольга Сухорукова. - После первой 5 июня информация на Госуслугах появилась сразу, а вот вторую делала 26 июня – так ни информации о второй прививке, ни qr-кода. Звонила в поликлинику- сказали у них перегруз, не успевают и система висела. Обещали, в течение трех дней должна появиться информация, но прошло уже больше времени, ничего нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

609315 человек сделали прививку в Нижегородской области

414871 человек сделали уже оба компонента вакцины

668706 доз вакцины поступило в регион