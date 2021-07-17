Пять миллионов рублей перечислил мошенникам житель Борского района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Пять миллионов рублей перечислил мошенникам житель Борского района Нижегородской области. Обманутым оказался 47-летний местный врач-терапевт. Схема мошенников была самой классической: потерпевшему позвонил неизвестный номер, звонящий представился сотрудником банка и сообщил, что от имени борчанина поступило несколько заявок на кредит. Мужчина поверил в подлинность этих сведений. Следующими данными поделились в ГУ МВД России по региону.

Мошенник убедил своего собеседника оформить "зеркальный" кредит и перевести деньги на якобы безопасные счета, которые он продиктует. Также это должно было поспособствовать поимке преступника. Для убедительности борчанина соединили с другим человеком – лжесотрудником полиции, который подтвердил информацию "сотрудника банка".

Потерпевший поверил злоумышленникам. Сначала он перевёл на продиктованные счета все свои накопления, а затем взял три кредита, обналичил их и перевёл мошенникам через банкомат. В общей сложности он был на связи с преступниками 5 дней и совершил 27 транзакций на сумму 5 054 772 рубля.

Мужчина осознал, что его обманули, только когда злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда он обратился в полицию.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, случаи телефонного мошенничества участились. Полиция обратилась к нижегородцам с напоминанием:

– Сотрудники банка никогда не просят клиентов совершать какие-то манипуляции с онлайн-банкингом, не спрашивают реквизиты, коды и пароли, не направляют никаких ссылок и не просят установить какие-либо программы или оформить кредит. Если звонящий вам человек поступает именно так – это 100% мошенник.

В случае, если вам позвонил незнакомый человек и представился полицейским – примите меры:

– Для этого нужно попросить его представиться и самостоятельно позвонить по официальному номеру телефона соответствующей организации, где уточнить – направляли ли к вам такого сотрудника, – добавили в правоохранительных органах.

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