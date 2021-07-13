Мошенники обманули нижегородских пенсионеров на 1 млн рублей

Четыре случая мошенничества зафиксировали в нижегородском ГУ МВД за прошедшие сутки. В общей сложности мошенники обманули пенсионеров Автозаводского и Советского районов города на 1 миллион рублей. Схема, по которой действовали злоумышленники, во всех четырёх прецедентах общая. Данными о случившемся поделились правоохранители.

Одна из пострадавших, нижегородка 1938 года рождения, рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный номер. Человек представился сотрудником полиции и сказал, что дочь потерпевшей спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Сама дочь якобы тоже получила переломы. На том конце телефона пенсионерку убедили, что для незамедлительного решения проблемы требуются 300 тысяч рублей. В ответ на слова женщины, что таких денег у неё нет, злоумышленник дал ей час, чтобы достать нужную сумму.

Обманутая пенсионерка вместе с мужем сняла деньги со сберкнижки, завернула их в пакет и передала неизвестному мужчине во дворе своего дома. Всё это пара сделала по инструкции мошенников.

Только после передачи средств потерпевшие решили позвонить своей дочери. Разумеется, та оказалась в полном порядке.

Трое других пенсионеров Нижнего Новгорода были обмануты тем же образом.

По всем инцидентам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

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