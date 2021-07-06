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Общество6 июля 2021 13:36

Мошенники выставили на продажу теплоход Мустай Карим за 800 миллионов рублей

Соответствующее объявление появилось на сайте одного из интернет-магазинов
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мошенники выставили на продажу теплоход Мустай Карим за 800 миллионов рублей.

Мошенники выставили на продажу теплоход Мустай Карим за 800 миллионов рублей.

Фото: Александр МИЛКУС

Зайдя на сайт одного из интернет-магазинов сегодня утром, нижегородцы глазам своим не поверили – неизвестные выставили на продажу известный теплоход «Мустай Карим», построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово»

- Продаётся теплоход Мустай Карим, - говорится в сообщении. - В отличном ходовом состоянии. Теплоход круизный - река, море. Относится к Туристическому флоту, торг при осмотре.

Главную жемчужину российского речного флота неизвестные оценили в 800 миллионов рублей. Напомним, знаменитое судно «Мустай Карим» стало первым круизным теплоходом, построенным в России за 60 лет. И сейчас по праву считается гордостью всего круизного бизнеса.

Объявление появилось на сайте одного из интернет-магазинов. ФОТО: Авито

Объявление появилось на сайте одного из интернет-магазинов. ФОТО: Авито

Мы решили прицениться и поторговаться с неизвестными, выставившими на торги столь знаменитый теплоход. В ответ на все наши звонки телефон продавца подозрительно молчал. Впрочем, в письменных сообщениях они оказались куда более красноречивыми.

- Добрый день, решение о продаже поступило неделю назад, - сообщили «продавцы». - Путевки будут продаваться, просто теплоход нужно продать. Цена более чем доступная, это ещё не окончательная цена.

Вот только прав продавать или покупать этот теплоход о таинственных продавцов нет. Сейчас это судно эксплуатирует компания «Водоход». И представители компании уже заявили, что готовы обратиться в правоохранительные органы.

Главную жемчужину российского речного флота неизвестные оценили в 800 миллионов рублей. ФОТО: Авито.

Главную жемчужину российского речного флота неизвестные оценили в 800 миллионов рублей. ФОТО: Авито.

- Это фейковое объявление, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании «Водоход». – Мы уже написали официальную претензию в «Авито» с требованием снять это объявление в течение суток. Если до завтрашнего утра его не уберут, мы готовы обратиться в правоохранительные органы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 м, скорость - до 22,5 км/ч. На судне можно разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа.

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