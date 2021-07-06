Мошенники выставили на продажу теплоход Мустай Карим за 800 миллионов рублей. Фото: Александр МИЛКУС

Зайдя на сайт одного из интернет-магазинов сегодня утром, нижегородцы глазам своим не поверили – неизвестные выставили на продажу известный теплоход «Мустай Карим», построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово»

- Продаётся теплоход Мустай Карим, - говорится в сообщении. - В отличном ходовом состоянии. Теплоход круизный - река, море. Относится к Туристическому флоту, торг при осмотре.

Главную жемчужину российского речного флота неизвестные оценили в 800 миллионов рублей. Напомним, знаменитое судно «Мустай Карим» стало первым круизным теплоходом, построенным в России за 60 лет. И сейчас по праву считается гордостью всего круизного бизнеса.

Объявление появилось на сайте одного из интернет-магазинов. ФОТО: Авито

Мы решили прицениться и поторговаться с неизвестными, выставившими на торги столь знаменитый теплоход. В ответ на все наши звонки телефон продавца подозрительно молчал. Впрочем, в письменных сообщениях они оказались куда более красноречивыми.

- Добрый день, решение о продаже поступило неделю назад, - сообщили «продавцы». - Путевки будут продаваться, просто теплоход нужно продать. Цена более чем доступная, это ещё не окончательная цена.

Вот только прав продавать или покупать этот теплоход о таинственных продавцов нет. Сейчас это судно эксплуатирует компания «Водоход». И представители компании уже заявили, что готовы обратиться в правоохранительные органы.

Главную жемчужину российского речного флота неизвестные оценили в 800 миллионов рублей. ФОТО: Авито.

- Это фейковое объявление, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании «Водоход». – Мы уже написали официальную претензию в «Авито» с требованием снять это объявление в течение суток. Если до завтрашнего утра его не уберут, мы готовы обратиться в правоохранительные органы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 м, скорость - до 22,5 км/ч. На судне можно разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа.