Мошенники предлагают нижегородским организациям пройти платную вакцинацию. Фото: Василий Вахрин

Мошенники придумали новую схему обмана нижегородцев на волне массовой вакцинации от коронавируса. Они обзванивают организации и, прикрываясь минздравом, предлагают организовать вакцинацию. Конечно же, небезвозмездно. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«От моего имени поступают звонки некоторым руководителям предприятий с предложением организовать вакциацию. Будьте внимательны. Это жулики! Вакцинация у нас бесплатная, денег за это платить не надо», - предупредил министр.

Также Мелик-Гусейнов порекомендовал сообщать обо всех подобных инцидентах в полицию.

Отметим, что это не единственная мошенническая схема, связанная с вакцинацией населения. Как только прививки стали обязательными, сразу же активизировался мошеннический рынок поддельных документов. О том, что грозит нижегородцам, желающим купить сертификат о прививке от коронавируса, «Комсомолка» писала ранее.