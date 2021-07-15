Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июля 2021 года: рекордное число заражений COVID-19 за сутки выявлено в Нижегородской области Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 15 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 131 478 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 531 новый случая заражения. Так, в Нижегородской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 120 526 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 383 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 596 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 15 июля Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 458) и г. Бор (6 717), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 181) и Спасском районах (224). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 604), за сутки там выявили 46 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (3 966 новых случаев), Московской области (2 469 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 942 новых случая).

Напомним, что коллективный иммунитет нижегородцев достиг 41-42%, за месяц он вырос примерно на 10%. Так, победить пандемию в регионе возможно будет только при уровне коллективного иммунитета не ниже 80%. Достичь такого показателя возможно только благодаря вакцинации.

Также, уже 600 тысяч человек привилось от COVID-19 в Нижегородской области. Ранее в регион поступила новая партия вакцины "Спутник V".