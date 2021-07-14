Автокинотеатр откроется на парковке нижегородского ТЦ 16 июля

Кинотеатр под открытым небом откроется в Кстовском районе. Он будет работать с 16 июля по 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра «Мега».

До 15 августа, с пятницы по воскресенье, нижегородцы могут приехать на открытую парковку за торговым центром и посмотреть любимые фильмы в необычной обстановке. Тематика кинокартин каждую неделю будет меняться.

Расписание показов фильмов открытого кинотеатра размещено на официальном сайте торгово-развлекательного комплекса.

Купить входные билеты на просмотр можно будет на сайте или уже на месте. Однако, уточняется, что количество зрителей на площадке будет ограничено вместимостью паркинга ТЦ.

На площадке кинопаркигна работает зона фуд-корта с разнообразными напитками и закусками.

Напомним, что нижегородские кинотеатры предпочли закрыться из-за коронавирусных ограничений. Представители кинотеатров Нижнего Новгорода обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой временно закрыть и приостановить их работу. Новое требование, по их прогнозам, окончательно нанесет удар по деятельности нижегородских кинотеатров - приведет к полному отсутствию посетителей и еще большему падению выручки.