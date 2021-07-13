Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 июля 2021 года: Регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 522 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 130 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 130 423.
Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 119 753 человека. За последние сутки выписали 391 нижегородца.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 26 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 539 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Глеб Никитин объявил, что Нижегородский регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
Также мы рассказывали, что согласно новым изменениям в указ о режиме повышенной готовности нижегородские работодатели теперь обязаны публиковать данные о числе вакцинированных сотрудников на портале "Карта жителя Нижегородской области".
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