Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 июля 2021 года: Регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 522 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 130 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 130 423.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 119 753 человека. За последние сутки выписали 391 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 26 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 539 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Глеб Никитин объявил, что Нижегородский регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Также мы рассказывали, что согласно новым изменениям в указ о режиме повышенной готовности нижегородские работодатели теперь обязаны публиковать данные о числе вакцинированных сотрудников на портале "Карта жителя Нижегородской области".

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