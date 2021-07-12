Более 130 тысяч нижегородцев заразилось коронавирусом

По последним данным на 12 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 522 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 130 423 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 391 нижегородец поборол болезнь за минувшие сутки. Суммарно 119 753 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 26 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 4 539.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Напомним, 9 июля, в Нижегородской области был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости.

Вчера стало известно, что в регионе возобновили бесплатный проезд для медиков и волонтёров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!