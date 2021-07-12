Работодатели Нижнего Новгорода разместят сведения о привитых сотрудниках на портале "Карта жителя НО"

Теперь нижегородские работодатели обязаны публиковать сведения о количестве привитых от коронавируса сотрудников в личном кабинете на портале "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"). Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" вчера, 11 июля, внёс губернатор региона Глеб Никитин. Размещать данные требуется с 12 июля. Напомним, в том числе был возобновлён бесплатный проезд для медиков и волонтёров, принимающих участие в борьбе с COVID-19.

Нововведение в указ касается как руководителей организаций, так и ИП. В том числе публиковать сведения необходимо не только о числе вакцинированных, но и о числе сотрудников, имеющих противопоказания, о числе заболевших работников и прочие значения.

Также работодатели обязуются обеспечивать еженедельные обновления данных.

Сегодня мы рассказывали, что количество жителей Нижегородского региона, заболевших коронавирусом от начала пандемии, превысило 130 тысяч человек.

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