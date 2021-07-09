Легкая атлетика и художественная гимнастика: Стало известно, кто представит Нижегородскую область на Олимпиаде в Токио

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Олимпийский комитет России опубликовал список профессиональных спортсменов, отобранных для участия в летних играх XXXII Олимпиады в Токио, которые пройдут в период с 23 июля по 8 августа. В этот список вошли и пять представителей Нижегородской области. «Комсомолка» собрала информацию о каждом из них.

Дина и Арина Аверины, художественная гимнастика

Сестры Аверины являются многократными чемпионками мира и Европы, но на Олимпиаде еще не выступали. Узнав о переносе Олимпийских игр, девушки всерьез задумались о завершении карьеры, однако после недавнего Чемпионата Европы в Варне стало ясно, что сестры готовятся выступить в Токио этим летом. В родном Заволжье многие наблюдают за успехами девушек. Кроме того, родители Дины и Арины рассказали, что дома у них целая комната выделена под награды. Спортсменки очень переживают друг за друга и из-за волнения избегают смотреть выступления друг друга – отворачиваются, выходят на улицу или даже запираются в туалете. Как признались сами девушки, их вдохновляет игра сборной России по футболу, в особенности игроков Артема Дзюбы и Игоря Акинфеева.

Анастасия Максимова, художественная гимнастика

Воспитанница Натальи Борисовны Тишиной Анастасия Максимова более опытна. На международных соревнованиях спортсменка побеждает с 2009 года, на своих первых Олимпийских играх в 2016 году, проходивших в Рио-де-Жанейро Максимова стала чемпионкой в многоборье. После этой победы Максимовой вручили государственную награду Орден Дружбы за высокие спортивные достижения. У Анастасии есть младшая сестра Екатерина, которая тоже занимается художественной гимнастикой. На соревнования спортсменка, как правило, берет с собой талисман – белого мишку. Как-то в интервью Анастасия рассказала, что хоть и родилась в Петрозаводске, ощущает себя нижегородкой. В родном городе девушка не встретила такой мощной поддержки, как при переезде в Нижний Новгород.

Валерий Пронкин, легкая атлетика

В дисциплине легкая атлетика наш регион представляет Валерий Пронкин, специализирующийся на метании молота. Коренной нижегородец обучался в СДЮСШОР № 1 у лучших тренеров и это принесло свои результаты. В 2016 году Пронкин был одним из 27 нижегородцев-претендентов на участие в Олимпийских играх, а спустя год стал победителем Чемпионата России в Жуковском и серебряным призером ЧЕ в Лондоне. Теперь все намного серьезнее – Валерий официально отобран для участия в крупнейших международных соревнованиях. Спортсмен неоднократно рассказывал различным изданиям, что занимался всерьез не только легкой атлетикой, но и музыкой – играл на аккордеоне. В определенный момент пришлось расставить приоритеты и Валерий выбрал спорт.

Татьяна Костерина, конный спорт

Об участнице, представляющей Нижегородскую область в дисциплине конный спорт Татьяне Костериной известно не так уж много – это опытная спортсменка, которая хорошо известна в Европе, много лет проживает и тренируется в Германии, но еще ни разу не выступала именно на Олимпиаде. Ее основной лошадью много лет является кобыла Дьяволесса.

КСТАТИ

В дисциплине настольный теннис выступит не чужая Нижнему Новгороду спортсменка Яна Носкова. Девушка представляет Москву и Московскую область, но так было не всегда. Ранее теннисистка занималась в нижегородской спортивной школе и до 2016 года включительно представляла Нижегородскую область. У спортсменки имеется три бронзы и серебро Чемпионатов Европы.

Об участии спортсменов в Олимпийских играх знают и в региональном правительстве.

- Весь регион будет поддерживать нижегородских олимпийцев. Олимпиада проводится в крайне непростых условиях, требующих от атлетов большой выдержки. Желаю, чтобы у вас все получилось! – сказал глава региона Глеб Никитин.

Отметим, что в предстоящей Олимпиаде примут участие порядка 11 тысяч спортсменов из разных стран мира. Будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.