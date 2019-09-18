«Дина чувствовала себя виноватой»: Отец сестер Авериных объяснил, почему спортсменка расплакалась, получив бронзу

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку только начался, а российские звездочки сестры Аверины уже взяли первые награды: золото и серебро в упражнениях с мячом, серебро и бронзу – в упражнениях с обручем.

Впрочем, игра только начинается – впереди у гимнасток еще три конкурсных дня. Причем на кону в этот раз не только медали, но и заветная мечта любого спортсмена – лицензия на участие в Олимпийских играх. «Комсомолка» выяснила, как девочки шли к своим первым победам и из-за чего им приходится плакать сейчас.

В маленьком городке Заволжье, расположенном в 60 километрах от Нижнего Новгорода, сестры Аверины уже давно стали живым символом города. Каждое их выступление смотрят все - от мала до велика. Все, кроме родственников.

- Мы никогда не смотрим прямой эфир их выступлений – слишком сильно волнуемся, - честно призналась мама знаменитых спортсменок Ксения Аверина. – Последний раз мы смотрели их выступление вживую, когда им было восемь лет. А теперь просто следим за чатом, где пишут обо всех результатах. Сами же выступления всегда смотрим в записи.

Таких записей в семье Авериных накопилась целая коллекция – судите сами, только за прошлый чемпионат мира в Софии девочки завоевали восемь медалей! Каждая из них в семье тщательно оберегается – под награды девочек в доме выделена целая комната. А ведь всего несколько лет назад никто и помыслить не мог, что девочки добьются таких результатов.

-Мы отдали девочек в художественную гимнастику, когда им было всего четыре года, - рассказывает отец спортсменок Алексей Аверин. – Тогда ни о каких медалях мы и не думали. Просто девочки были гиперактивные, и хотелось как-то направить их энергию в мирное русло. Так сложилось, что секция художественной гимнастики была единственной, которая принимала детей с такого маленького возраста. Можно сказать, что все было предопределено свыше.

Впрочем, одним только случаем оглушительный успех близняшек из нижегородской глубинки не объяснишь. Куда важнее невероятное упорство и воля к победе, которую проявляют девочки. Все, кто хоть раз видел их тренировки, уверяют – они настоящие трудоголики, готовые тренироваться круглыми сутками.

-Арина и Дина доказали всему миру, что можно добиться огромных высот, даже родившись в маленьком городке, - уверена Ксения Аверина. – Они и сейчас постоянно тренируются, растут над собой.

При этом, по словам родителей, для девочек важны даже не медали, а результат их выступлений.

- Когда Дина расплакалась, получив третье место в упражнениях с обручем, многие журналисты посчитали, что это из-за бронзы, - рассказывает отец девочек Алексей Аверин. – На самом деле она просто чувствовала себя виноватой, что подвела команду и главного тренера. Ей казалось, что она могла выступить лучше, но что-то пошло не так. О самих же местах и медалях девочки даже не думают.