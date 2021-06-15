Сестры Аверины завоевали девять медалей на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии

"Художницы"Аверины (в белом) завоевали девять медалей на Чемпионате Европы. Фото: europeangymnastics.com

Нижегородские спортсменки Дина и Арина Аверины выиграли сразу несколько медалей Чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходившего в городе Варна в Болгарии с 9 по 13 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Чемпионата.

Так, на финальном этапе Дина Аверина оказалась лучшей в упражнениях с лентой (24.750 балла), обручем (28.400 балла) и мячом (27.800 балла) и только в упражнениях с булавами Дина уступила Линой Ашрам из Израиля и заняла 2 место с результатом 28,200 балла.

Арина Аверина стала обладательницей «золота» в личном многоборье, где ее сестра заняла третье место. На финальном этапе Арина завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой.

Кроме того, российский коллектив стал лучшим в командном многоборье с результатом 305.675 балла.

Ранее в СМИ девушки рассказывали, что из-за переноса Олимпийских игр 2020 года подумывали даже о возможном завершении карьеры. Прошедшие соревнования стали своего рода репетицией перед предстоящими Олимпийскими играми 2021 года в Токио, к которым спортсменки также будут готовиться. На этом Чемпионате сестры Аверины показали высокий уровень подготовки, опередив многих титулованных соперниц, в том числе из Болгарии.

Напомним, ранее сестры Аверины успешно выступили на этапе Гран-при Москвы-2021 по художественной гимнастике.