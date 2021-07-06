Женятся все чаще, рожают все позднее: Что происходит с семьями в Нижегородской области

Количество браков в Нижегородской области растет, но, если посмотреть на цифры, тенденции в последнее время несколько изменились – люди позднее приходят к решению заключить союз, позднее становятся родителями. Об этих и других переменах рассказала руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в ходе пресс-конференции 6 июля.

События

Различные государственные праздники, православные даты, праздники, посвященные семье и просто красивые даты традиционно популярны у молодоженов. В этом году таких дат еще будет достаточно и у молодых людей, решивших заключить союз, есть возможность выбрать одну из таких дат для бракосочетания.

-На этой неделе у нас буквально завтра красивая дата -07.07.2021. В этот день на территории Нижегородской области вступят в брак 220 пар. Еще одна красивая дата сразу следом – праздник День семьи любви и верности 8 июля, в этот день будет зарегистрировано 106 пар. Следующая дата напрямую связана с днем рождения нашего города – 21августа 2021 года. В этот день планируют вступить в брак 230 пар, - рассказала Ольга Краснова.

Помимо этого, будет еще несколько красивых дат – 9 и 21 сентября, 10 и 21 октября, и далее по месяцам. Вступить в брак можно будет и 31 декабря.

Кто чаще вступает в брак?

Традиционно и мужчины и женщины в нашем регионе регистрируют свои браки в возрасте от 25 до 34 лет, чуть реже – в возрасте после 35 лет. Третья, менее распространенная категория 18-24 лет. Другими словами, люди не спешат вступать в брак, предпочитая окончить обучение в вузе, устроиться на работу. Соответственно, и возраст материнства сдвинулся. Теперь детей чаще рожают в возрасте от 30 до 39 лет. Разводов в период до39 лет тоже больше. В целом же по совокупности разводов меньше, чем браков – 6509 записей против 7355. Причем подавляющее большинство разводов из этих 6,5 тысяч -по уже давно вступившим в силу решениям суда. То есть, вероятно еще в прошлом году супруги приняли решение развестись и даже состоялся суд, но в условиях пандемии, вероятно, им это не удалось сделать так быстро, как хотелось бы.

Важно отметить, что первых браков все еще больше, чем повторных. А еще в брак вступают и после 50 лет. Так, например, в 2021 году свои отношения узаконили 83-летний мужчина и 84-летняя женщина. На данный момент эта пара является самой возрастной, но не исключено, что появятся молодожены постарше.

Касательно браков с иностранными гражданами, традиционно они занимают где-то 4% от общего количества браков. С начала года появилось 220 таких семей. В первую очередь, это союзы с представителями ближнего зарубежья. Но также заключались браки с представителями Нигерии, Великобритании, Сербии, Египта, Кубы, Марокко, Индии, Китая и Финляндии. Причем невесты в основном нижегородские, а женихи иностранные.

Рождаемость

В первом полугодии текущего года родилось свыше 12 тысяч детей – 6525 мальчиков и 6180 девочек. Это на 5,72% меньше, чем в прошлом году. При этом многодетных семей становится больше. Если раньше в Нижегородской области появлялось обычно не более одной семьи с 11 детьми, то в этом году все изменилось.

- В первом полугодии в четырех семьях появились 11-е дети, в четырех семьях 10-едети, в четырех семьях девятые дети, в 13семьях восьмые, в 26 седьмые, в 69 семьях шестые, 169 семей порадовались рождению пятого ребенка, в 515 семьях родился четвертый ребенок, в 2166 семьях родился третий ребенок, в 4930 семьях второй ребенок и в 4744 семьях родились первенцы, - рассказала Краснова.

Очевидно, иметь большую семью становится модно. Кроме того, для таких семей продолжают действовать специальные меры поддержки.

Говоря об именах для новорожденных – здесь абсолютная тенденция на оригинальность. В этом году в нашем регионе на свет появились Алмаз, Спартак, Эдгар, Марс, Орнелла, Летисия, Забава, Ясна, Ассоль и другие. Но есть и имена, которые много лет являются распространенными. Самое популярное имя для мальчика Артем, а для девочки София. При этом ранее много лет лидирующее по популярности имя Анастасия оказалось аж на 13 месте. Лариса и Галина оказались в числе редких. На 25 мальчиков с именем Петр родилась всего одна девочка Феврония.

В заключение Ольга Краснова рассказала о некоторых новшествах. Так, в год 800-летия семьям, в которых рождаются дети, дарят памятную медаль с поздравлением от губернатора Глеба Никитина, а также сувенирную ложечку. В праздничный день, 8 июля, ЗАГС приготовил сюрприз для молодоженов -ромашку с пожеланиями. А еще, госпошлину за услуги ЗАГСа можно оплатить через qr-код, а повторный документ (например, свидетельство о рождении) при утрате выдадут в любом ЗАГСе, а не по месту первой выдачи.