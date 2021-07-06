Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 5,72%

За первое полугодие 2021 года в Нижегородской области родилось 12 705 малышей. Это на 5,72% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения в 2020 году за это время было зарегистрировано 13 476 новорожденных. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в ЗАГСе Нижегородской области.

- В последнее время увеличился возраст женщин, решивших стать матерь, - рассказали в ведомстве. – Наибольшее число детей (6 592) родилось у матерей в возрасте 30-39 лет. Чуть меньше – 5 876 детей – у женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Еще 5 423 ребенка родились у матерей старше 40 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в первом полугодии 2021 года мальчиков в Нижегородской области родилось на 345 человек больше, чем девочек.