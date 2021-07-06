Мальчиков в Нижегородской области родилось на 345 больше, чем девочек

В первом полугодии 2021 года в Нижегородской области родилось 6 525 мальчиков. Уже традиционно их число заметно превышает число новорожденных девочек. Об этом сообщили в ЗАГСе Нижегородской области, подводя итоги работы в 2021 году.

- Для сравнения в первом полугодии родилось 6 180 девочек, - рассказали в ведомстве. – Самыми популярными именами за эти полгода стали София и Артем.

Напомним, за 2020 год в Нижегородской области родились 14 376 мальчиков и 13 473 девочки. Самым популярным мужским именем в Нижегородской области по-прежнему остаётся имя Артём.Первое место по популярности среди женских имён 2020 года заняло имя София — их родилось 634. А также в ТОП-5 по-прежнему Виктория (550), Мария (522), Анастасия (516) и Анна (509).