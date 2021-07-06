На 42% выросло число браков в Нижегородской области в 2021 году

В первом полугодии 2021 года нижегородцы стали чаще жениться. Такие результаты были озвучены сегодня на пресс-конференции ЗАГСа Нижегородской области.

- В 2021 году в Нижегородской области было зарегистрировано 7 355 браков, - рассказали в ведомстве. – Это на 42,46% больше, чем за тот же период в 2020 году. Для сравнения, тогда брак заключили 5 163 пары.

Одновременно с этим выросло число браков, заключенных с иностранными гражданами. Чаще всего нижегородцы вступали в брак с гражданами Азербайджана и Украины. В общей сложности, на территории региона было зарегистрировано 220 таких браков.

Самой пожилой парой, пожелавшей вступить в брак, стали 83-летний нижегородец и 84-летняя нижегородка.