Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2021 года: Как получить "Мультипасс 800" и что он даст нижегородцу Фото: Инстаграм

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 477 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 128 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 127 825.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 117 819 человек. За последние сутки выписали 297 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 401 житель региона. Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заражения снова значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, мы подробно рассказали о том, как нижегородцы могут получить нашумевший "Мультипасс 800" и что он может дать. Кроме того, стало известно, что прошедшие вакцинацию жители получат по 200 "доброрублей".

Ранее Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о COVID-19.

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