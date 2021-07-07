Мультипасс 800 в Нижнем Новгороде: как получить и что дает Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Считанные недели остаются до празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Правда, все планы нижегородцев можно изрядно подпортить продолжающаяся пандемия коронавируса. Накануне стало известно, что попасть на праздничные мероприятия можно будет с помощью сервиса мультипасс. Рассказываем, как получить мультипасс 800 в Нижнем Новгороде.

- Это универсальный документ для посещения мероприятий «Мультипасс 800», разработанный в Нижегородской области. Он будет действовать в регионе в период противоэпидемических ограничений, - рассказали в региональном правительстве. – Этот документ представляет собой бейдж, который можно получить как в цифровом, так и в пластиковом виде.

Куда открывает доступ мультипасс 800?

Получив мультипасс 800, нижегородцы смогут посещать театры, кинотеатры, дельфинарии, клубы, выставки, концертные залы, спортивные центры и все праздничные мероприятия, посвященные юбилею Нижнего Новгорода. Таким образом, для таких нижегородцев будут открыты все двери.

Кто может получить мультипасс 800?

Получить мультипасс 800 в Нижнем Новгороде можно, имея на руках сертификат о сделанной прививке, отрицательный результат ПЦР-теста (действующий в течение трех суток) и анализ на антитела (действующий в течение 60 суток).

Как получить мультипасс 800 в Нижнем Новгороде?

Мультипасс 800 в Нижнем Новгороде можно получить как в режиме онлайн, так и в специализированных центрах выдачи.

- Чтобы получить виртуальный мультипасс 800 в Нижнем Новгороде, прежде всего, нужно зарегистрироваться на портале Карта жителя Нижегородской области. После этого в разделе «Профиль пользователя», необходимо внести данные СНИЛС. Тогда туда автоматически подгрузятся все данные о профилактических прививках, результатах ПЦР-тестов и анализов на антитела. Теперь остается загрузить свое цветное фото в специальном разделе. Размер фото должен составлять не менее 5 Мб, а разрешение – 256 на 256. Сформированный бейдж будет отображаться как на самом портале «Карта жителя Нижегородской области», так и в мобильном приложении.

- Также мультипасс 800 в Нижнем Новгороде можно получить в специализированном центре по адресу улица Бетанкура, дом 1А/1. Этот центр работает с 8:00 до 22:00. Для получения вам потребуется только паспорт вакцинации или справка с результатом теста на антитела. Также необходимо будет указать номер телефона или номер СНИЛС. Фотографию в этом случае можно сделать прямо на месте.