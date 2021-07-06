Четвертая волна коронавируса, обязательная вакцинация и заболевшие после прививки: Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о Covid-19

Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о Covid-19.

В последнее время у нижегородцев только и разговоров, что о ходе вакцинации. Уже сейчас в вакцинальных пунктах города выстроились очереди из желающих сделать прививку. В общей сложности, вакцинацию прошли уже больше 500 тысяч нижегородцев. Тем не менее, у многих горожан остаются вопросы о прививках. На большинство из них сегодня ответил министр здравоохранения Нижегородской области.

О выборе вакцины

За последние сутки в Нижегородскую область поступило 20 тысяч доз вакцины Спутника. До этого поступило еще 70 тысяч доз – итого 90 тысяч доз вакцины.

- К концу июля должны привезти 1-2 тысяч упаковок вакцины КовиВак, - пояснил министр. – Это примерно две тысячи доз на две тысячи человек. Они будут распределены на все поликлиники – максимум 20-30 доз. Они исчезнут в считанные секунды. Поэтому я советую не ждать другие вакцины, а прививаться тем, что есть. Тем более, что медицинские показания у КовиВака гораздо более жесткие, чем у Спутника. Спутник разрешен и пожилым людям, и беременным.

О четвертой волне коронавируса

Третью волну заболеваемости уже не остановить, мы сейчас находимся на подъеме, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Коллективный иммунитет нижегородцев после прививки сработает только через 20-30-40 дней. Поэтому вакцинация – это тормоз для четвертой волны коронавируса, которая может начаться во второй половине сентября. Именно поэтому так важно сейчас прививаться той вакциной, которая есть.

Об обязательной вакцинации беременных

В Нижегородской области не планируется вводить обязательную вакцинацию для беременных. Вакцинацию проводят в соответствии с инструкциями к препарату. В случае с беременными принимать решение о вакцинации, женщина должна проконсультировавшись со своим врачом. Однако об обязательной процедуре речь пока не идет. А вот режим самоизоляции для них сохраняется.

О заболевших после прививки

Из тех кто привился, примерно 3% заболели коронавирусом. Мы не распределяем – после первой или второй дозы вакцины человек заболел. Нередко бывает так, что человек делает первую дозу вакцины, а потом забывает обо всех мерах безопасности – не соблюдает социальную дистанцию, перестает носить маску. В результате, заболевает. Напоминаем, что сделавший прививку человек может заболеть коронавирусом. Однако перенесет его намного легче, чем если бы не стал делать прививку.

О поддельных сертификатах

Я лично две недели назад дал сигнал всем медицинским организациям – если вдруг какой-то врач или медсестра будет уличен в продаже медицинских отводов или поддельных сертификатов, меры будут очень жесткие. Если речь идет о частной клинике, то отзыв лицензии, административное и уголовное дело. В государственных медучреждениях – такой же симметричный ответ. Пока за две недели нет ни одного подтвержденного случая. Все те сертификаты, которые продают, приходят из других регионов страны. Однако с помощью искусственного интеллекта мы способны отыскать все подозрительные случаи. Мы синхронизировали все наши базы данных, так что заместить нестыковки не составит труда.