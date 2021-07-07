Прошедшие вакцинацию нижегородцы получат по 200 «доброрублей» на карту жителя Нижегородской области. Об этом на специальном брифинге рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Все их можно применить на нескольких локациях. Впоследствии их список будет расширяться, - пояснил министр. – Однако я убежден, что финансовая мотивация – это не главное. Знаю, что в некоторых регионах разыгрываются автомобили. Это неправильная мотивация. Вы о чем? Речь идет о жизни и смерти.

Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал, что четвертая волна коронавируса может прийти в Нижегородскую область во второй половине сентября. В данном случае все зависит от формирования коллективного иммунитета и темпов вакцинации.