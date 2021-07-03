Пьяный мужчина похитил 7-летнего мальчика с детской площадки в Нижнем Новгороде

Мужчина насильно удерживал мальчика в своей квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый случай похищения ребёнка произошел в Нижнем Новгороде днём 3 июля. Пьяный 52-летний мужчина увел ребенка с детской площадки во дворе дома №37 по улице Республиканской в Советском районе.

Где-то в 15:20 похититель силой затащил 7-летнего мальчика в подъезд своего дома. Ребёнок в компании мужчины оставаться вовсе не хотел, но был насильно удержан. В течение получаса мальчик находился в чужой квартире, где его заставили принять ванну.

Как сообщает Telegram-канал «Опер слил», полицейские задержали злоумышленника в районе 15:50. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса: «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Мотив преступления устанавливается.

Напомним, что похожий инцидент произошел в мае текущего года, когда 6-летнего мальчика увел с детской площадки 35-летний мужчина без определенного места жительства.

Волонтеры и полиция искала ребенка около 12 часов. К счастью, все закончилось хорошо – мальчика вернули родителям, а похитителя задержали.

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