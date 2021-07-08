Метро пообещали достроить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пообещали достроить заброшенное метро Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заброшенные метро в городах - Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде – наконец-то достроят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Так, уже известно, что средства на строительство метро в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде есть. Начал работ в Челябинске запланировано на 2022 год и стоимость работ оценивают около 40 млрд рублей. Следующим на очереди будет Нижний Новгород.

- Строительство новых станций нижегородского метрополитена может начаться уже в следующем году. Технико-экономическое обоснование проекта почти готово,- отметил Марат Хуснуллин. - С губернатором в постоянном режиме находимся.

Напомним, что стало известно, какие проекты реализуют в Нижнем Новгороде с помощью инфраструктурных кредитов. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал нижегородскую программу прорывной. Нижегородская область станет одним из пилотных регионов по развитию территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Кроме того, предполагается, что продление станции метро автозаводской ветки до станции «Сенной» увеличит мобильность нижегородцев и укрепит связь между верхней и нижней частями Нижнего Новгорода, а пассажиропоток увеличится на 12,5 млн человек в год.

Также, строительство станции «Сенная» в Нижнем Новгороде планируют сократить с 63 до 37 месяцев. Это связано с тем, что проектная документация по продлению автозаводской линии была разработана в далёком 2011 году и теперь требует корректировки. Среди других изменений – сокращение длины тоннелей до 3 километров, объемно-планировочные решения подземных станций и новые системы вентиляции станций и тоннелей.