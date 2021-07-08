Более 500 тысяч кв.м. недвижимости построят около площади Сенной

Более 500 тысяч кв.м. построят около площади Сенной в рамках масштабных проектов. Об этом сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Так, коммерческую и жилую недвижимость построят рядом с новой станцией метро. Под коммерческие объекты определена территория 286,5 тысяч квадратных метров, а под жилые – 230.

Предполагается, что продление станции метро автозаводской ветки до станции «Сенной» увеличит мобильность нижегородцев и укрепит связь между верхней и нижней частями Нижнего Новгорода, а пассажиропоток увеличится на 12,5 млн человек в год.

Также в проекте предусмотрено создание 8 600 новых рабочих мест.

Напомним, что строительство станции «Сенная» в Нижнем Новгороде планируют сократить с 63 до 37 месяцев. Это связано с тем, что проектная документация по продлению автозаводской линии была разработана в далёком 2011 году и теперь требует корректировки. Среди других изменений – сокращение длины тоннелей до 3 километров, объемно-планировочные решения подземных станций и новые системы вентиляции станций и тоннелей.