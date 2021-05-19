Стало известно, какие проекты реализуют в Нижнем Новгороде с помощью инфраструктурных кредитов

Нижегородская область станет одним из пилотных регионов по развитию территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хаснуллин в ходе совещания при президенте.

- По теме инфраструктурных бюджетных кредитов мы очень активно работали с Нижегородской областью, - отметил Марат Хаснуллин. - У региона сформирована прорывная программа с большим финансированием, которая выведет Нижний Новгород совершенно на новый уровень.

По словам вице-премьера, в Нижегородской области планируется реализация сразу нескольких крупных проектов, в том числе строительство метро, дублера проспекта Гагарина, нового моста через Оку, новых школ и детских садов и редевелопмент исторического центра.

- Мы одними из первых в стране начали разработку таких проектов, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - При планировании новых направлений развития Нижнего Новгорода изначально предусматривали и создание необходимой инфраструктуры. Поддержка президента и правительства страны позволяет в короткие сроки существенно продвинуться вперед.