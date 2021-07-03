Строительство станции «Сенная» в Нижнем Новгороде планируют сократить до 37 месяцев

Власти планируют сократить срок строительства станции «Сенная» с 63 до 37 месяцев, а также снизить затраты на её возведение. Об этом в ходе Московского урбанистического форума рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Это связано с тем, что проектная документация по продлению автозаводской линии была разработана в далёком 2011 году и теперь требует корректировки.Среди других изменений – сокращение длины тоннелей до 3 километров, объемно-планировочные решения подземных станций и новые системы вентиляции станций и тоннелей.
Не стоит забывать и про строительство метро в центре Сормова. Новая станция позволит сформировать полноценный транспортно-пересадочный узел с автобусами, трамваями и электричками.
Ожидается, что пассажиропоток метрополитена увеличится в 2-2,5 раза после завершения строительства четырех новых станций.
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