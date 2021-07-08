"Хотели переплыть Волгу": Троих подростков пришлось вылавливать из реки нижегородским спасателям

Спасли троих нижегородцев, которые пытались переплыть Волгу в Нижнем Новгороде Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Троих подростков вытащили из Волги нижегородские спасатели в четверг, 8 июля. Ребята решили переплыть реку наперегонки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасли троих нижегородцев, которые пытались переплыть Волгу в Нижнем Новгороде Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Происшествие произошло в 04:30 утра в четверг, 8 июля, в Нижегородском районе на ул. Нижне-Волжская набережная, акватория реки Волга. 18-ти летние подростки отдыхали в районе 3−5 причала Стрелки, а потом решили переплыть Волгу на скорость. Их вовремя заметили очевидцы, которые вызвали спасателей.

- Сотрудники 1 ПСО незамедлительно направилось к месту вызова на спасательном катере Катер БЛ-820. Операция по спасению троих молодых людей (все 2003 г. рождения) заняла меньше 5 минут, - сообщили в ведомстве.

Спасли троих нижегородцев, которые пытались переплыть Волгу в Нижнем Новгороде Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Группу молодых людей подняли на борт катера и доставили на дебаркадер в районе Канавинского моста. От медицинской помощи подростки отказались.

Напомним, что мужчина 29 лет утонул в пруду на территории базы отдыха «Славная вотчина» в в селе Большое Мокрое Кстовского района. О трагедии стало известно в 11:00 в воскресенье, 4 июля.

Кроме того, очередная трагедия разыгралась в городе Павлово Нижегородской области в пятницу, 2 июля. Силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда из акватории Оки в районе площади Базарной было вытащено тело 50-летнего мужчины.

Также, молодой человек 27 лет утонул в реке Яхта в рабочем поселке Тонкино, в районе улицы Советской. О трагедии стало известно в 08:10 в среду, 30 июня. Он купался в необорудованном для купания месте.

В очередной раз напоминаем нижегородцам, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде.

Купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.