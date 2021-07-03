Тело 50-летнего мужчины вытащили из Оки в Павлово

Очередная трагедия разыгралась в городе Павлово Нижегородской области в пятницу, 2 июля. Силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда из акватории Оки в районе площади Базарной было вытащено тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии на воде поступило в 21:15, - уточнили специалисты. – Тело найдено в месте, не оборудованном для купания.

Обстоятельства и причины смерти на данный момент выясняются правоохранительными органами.

Напомним, что ситуация с гибелью на водоемах в Нижегородской области ухудшается каждый день. Только за период с 1 по 28 июня насчитывалось 28 утонувших, а в настоящее время это число выросло до 37 человек.

В очередной раз напоминаем нижегородцам, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде.

Купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

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