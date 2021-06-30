Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2021 10:49

Молодой человек утонул в реке Яхта в Тонкинском районе

Он купался в необорудованном для купания месте
Екатерина КУРОЧКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Молодой человек 27 лет утонул в реке Яхта в рабочем поселке Тонкино, в районе улицы Советской. О трагедии стало известно в 08:10 в среду, 30 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также известно, что место не было оборудовано для купания.

- Сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области из реки извлечено тело погибшего мужчины. Обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что еще один мужчина утонул в Нижегородской области 27 июня. Он купался в необорудованном для купания месте.

Также, двое мужчин 40 и 46 лет утонули в озере Земснаряд в городе Балахна, Нижегородской области. О трагедии стало известно в 12:55 в субботу, 26 июня.