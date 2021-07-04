Мужчина утонул в пруду в Кстовском районе

Мужчина 29 лет утонул в пруду на территории базы отдыха «Славная вотчина» в в селе Большое Мокрое Кстовского района. О трагедии стало известно в 11:00 в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Также известно, что место не было оборудовано для купания.

- Водолазной группой ПРПСО ГУ МЧС России по Нижегородской области извлечено тело погибшего мужчины. В настоящее время тело мужчины передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что очередная трагедия разыгралась в городе Павлово Нижегородской области в пятницу, 2 июля. Силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда из акватории Оки в районе площади Базарной было вытащено тело 50-летнего мужчины.

Также, молодой человек 27 лет утонул в реке Яхта в рабочем поселке Тонкино, в районе улицы Советской. О трагедии стало известно в 08:10 в среду, 30 июня. Он купался в необорудованном для купания месте

В очередной раз напоминаем нижегородцам, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде.

Купайтесь только на официально разрешенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.