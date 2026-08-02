Группа "Комната культуры" выступила на сцене "Ракушка" в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Комната культуры» выступила на фестивале «Summer Sound x билайн» (16+) в Нижнем Новгороде. Концерт был чувственным, а артисты делились воспоминаниями. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Комната культуры» в Нижнем Новгороде 1 августа 2026 года.

Группа не в первый раз приезжает в Нижний Новгород и уже собрала большую фанатскую базу, которая с нетерпением ждёт каждого их приезда. Поэтому и концерт начался задолго до выхода артистов на сцену.

Уже в очереди перед входом на площадку нижегородцы включали любимые песни «Комнаты культуры» на смартфонах и пели строчки из них хором.

Концерт под открытым небом прошёл атмосферно и тепло. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Концерт под открытым небом прошёл атмосферно и тепло, группа исполнила первую совместную песню и делилась приятными воспоминаниями закулисья. Временами это было похоже на посиделки у костра с игрой на гитаре, вот только площадка собрала сотни человек.

- Сегодня мы будем петь песни, веселиться, где-то, может, погрустим и поплачем. Но все сегодня для вас. На наш концерт пришли замечательные люди, - обратился к аудитории солист группы Женя Трофимов.

Группа «Комната культуры» выступила в Нижнем Новгороде. Видео: Анастасия Степаненко

Порадовала и погода: вечер был теплым, а небо украшал нежный закат. Со сцены прозвучали популярные треки «Самолёты», «Поезда», «Первая любовь», «Море», «Все они о тебе» и другие.

- Если на концерте порвалась струна, значит, все удалось, - сказал в конце выступления солист группы. - Нам очень нравится у вас выступать, вы всегда очень тепло нас принимаете.

Напомним, ранее в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде уже выступили группы «Моя Мишель», «Три дня дождя», «Uma2rman» и «Дельфин». Впереди жителей и гостей города ждут концерты «ZOLOTO», «Градусов», «Хаски» и других звездных групп и артистов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен