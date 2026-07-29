Группа Uma2rman зажгла на сцене "Ракушка" в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

На сцене «Ракушка» в Александровском саду в рамках фестиваля Summer Sound x билайн (16+) выступила нижегородская группа Uma2rman (12+). Коллектив является частым гостем в родной столице Приволжья. Этот фестиваль не стал исключением. Рассказываем, что произошло на концерте Uma2rman в Нижнем Новгороде 29 июля 2026 года.

Для солистов коллектива – братьев Владимира и Сергея Кристовских – этот концерт стал по-настоящему родным. Музыканты родом из Нижнего Новгорода и хорошо знакомы местной публике. Этим летом они уже радовали земляков и гостей города выступлением на VK Fest 11 июля, где Владимир Кристовский сказал, что хотел бы жить в столице Приволжья. Выход на сцену «Ракушки» стал вторым визитом группы за сезон.

Несмотря на пасмурную погоду и дождь, нижегородцы с удовольствием пришли послушать любимые песни. К моменту начала концерта осадки как по щелчку пальцев прекратились, позволив фанатам закрыть зонты и снять дождевики. Зрители танцевали и подпевали уже хорошо знакомым хитам «В городе лето», «Кажется», «Прасковья», «Проститься». Со сцены прозвучали песни, посвященные Нижнему Новгороду – «Мой любимый город» и «Коромыслова башня», а также саундтрек сериала детства «Папины дочки» (16+) с одноименным названием.

Группа исполнила всеми любимые хити и новые композиции. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Не обошлось и без сюрпризов. Владимир Кристовский исполнил свою новую песню под гитарный аккомпанемент. Также на концерте состоялось гендер-пати. Солист со сцены «Ракушка» объявил пол будущего ребенка нижегородской пары – Саши и Маши. В семье, где уже есть две дочери, родится мальчик!

Фестиваль Summer Sound x билайн стартовал в Нижнем 24 июля и продлится до 9 августа. Ранее на сцене «Ракушки» уже выступили «Моя Мишель» и «Три дня дождя». Впереди выступления «Дельфина» (16+) (31 июля), «Комнаты культуры» (16+) (1 августа), «ZOLOTO» (16+) (5 августа), «Градусов» (16+) (9 августа) и других известных артистов.

Параллельно в Нижнем Новгороде всё лето проходит фестиваль «Столица закатов». Его открыла певица Дора выступлением 31 мая. В рамках фестиваля также запланированы концерты Beautiful Boys (12+) (22 августа) и ЛСП (18+) (30 августа).