Группа «Три дня дождя» выступила на фестивале в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Три дня дождя» выступила на фестивале «Summer Sound x билайн» (16+) в Нижнем Новгороде. На один вечер Александровский сад заполнили мощный звук, честные тексты и та самая энергия, которая пробирает с первых нот. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Три дня дождя» в Нижнем Новгороде 28 июля 2026 года.

Концерт под открытым небом начался с большим опозданием. Группа вышла на сцену «Ракушка» спустя 40 минут после заявленного времени. Тем не менее когда фанаты увидели солиста группы Глеба Викторова их восторгу не было предела.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие боялись, что концерт и вовсе могут отменить после инцидента в Екатеринбурге. Там певец странно себя вел: шатался, не попадал в ноты, забывал текст, и ему включили фонограмму. Многие зрители предположили, что он вышел на сцену в нетрезвом виде.

К счастью для нижегородских фанатов, концерт в столице Приволжья состоялся.

– Я не думал, что окажусь на сцене, – признался Глеб Викторов. – Спасибо, что пришли, мне очень приятно.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зарядившись энергией артистов, нижегородцы, не боясь сорвать голос, подпевали любимым трекам «Отпускай», «Демоны», «Повод», «Прощание», «Перезаряжай», «Выдыхай», «Я и одиночество» и другим. Приятным сюрпризом стали приглашенные гости. Несколько песен с группой исполнили Неисправность и Slem.

Завершилось выступление громкими «спасибо» в адрес группы. На память о себе гитаристы бросили в толпу несколько медиаторов.

Группа «Три дня дождя» выступила в Нижнем Новгороде Видео: Анастасия Степаненко

Напомним, в рамках фестиваля на сцену в Александровском саду также выйдут «Uma2rman», «Дельфин», «ZOLOTO», «Комната культуры», «Градусы» и другие звездные группы и артисты.

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