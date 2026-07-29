Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Группа «Три дня дождя» выступила на фестивале «Summer Sound x билайн» (16+) в Нижнем Новгороде. На один вечер Александровский сад заполнили мощный звук, честные тексты и та самая энергия, которая пробирает с первых нот. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Три дня дождя» в Нижнем Новгороде 28 июля 2026 года.
Концерт под открытым небом начался с большим опозданием. Группа вышла на сцену «Ракушка» спустя 40 минут после заявленного времени. Тем не менее когда фанаты увидели солиста группы Глеба Викторова их восторгу не было предела.
Многие боялись, что концерт и вовсе могут отменить после инцидента в Екатеринбурге. Там певец странно себя вел: шатался, не попадал в ноты, забывал текст, и ему включили фонограмму. Многие зрители предположили, что он вышел на сцену в нетрезвом виде.
К счастью для нижегородских фанатов, концерт в столице Приволжья состоялся.
– Я не думал, что окажусь на сцене, – признался Глеб Викторов. – Спасибо, что пришли, мне очень приятно.
Зарядившись энергией артистов, нижегородцы, не боясь сорвать голос, подпевали любимым трекам «Отпускай», «Демоны», «Повод», «Прощание», «Перезаряжай», «Выдыхай», «Я и одиночество» и другим. Приятным сюрпризом стали приглашенные гости. Несколько песен с группой исполнили Неисправность и Slem.
Завершилось выступление громкими «спасибо» в адрес группы. На память о себе гитаристы бросили в толпу несколько медиаторов.
Видео: Анастасия Степаненко
Напомним, в рамках фестиваля на сцену в Александровском саду также выйдут «Uma2rman», «Дельфин», «ZOLOTO», «Комната культуры», «Градусы» и другие звездные группы и артисты.
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