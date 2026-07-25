Концерт группы «Моя Мишель» прошел в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Моя Мишель» (16+) дала большой концерт на фестивале «Summer Sound x билайн» в Нижнем Новгороде. Выступление было ярким, громким и в то же время нежным. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Моя Мишель» в Нижнем Новгороде 24 июля 2026 года.

Концерт прошел под открытым небом в Александровском саду. И, несмотря на проливной дождь и то, что на сцену группа вышла с опозданием, публика визжала от радости, услышав первые ноты знакомой песни.

– «Прямо в сердце!», «Мы любим тебя!» – выкрикивали фанаты в промежутках между хитами.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Словно чудом после пары песен в исполнении вокалистки группы Татьяны Ткачук дождь прекратился. На смену ему пришло трепетное общение певицы с публикой.

– Привет любименькие! Выглядите эпично, вам очень идет дождь, – сказала артистка.

Со сцены «Ракушка» прозвучали треки, которые многие знают наизусть: «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление», «Зима в сердце». Исполнила группа и новые песни из альбома «Ангелы и не очень», а композиция «На малиновой луне» зажгла танцпол.

Не изменяя традиции, вместе с нижегородцами группа записала видео для следующего города, в котором будет выступать «Моя Мишель». Им оказался Череповец.

Группа «Моя Мишель» выступила в Нижнем Новгороде Видео: Анастасия Степаненко

Когда концерт, казалось бы, уже закончился, свет погас и группа ушла со сцены, фанатам было мало. Крики «На бис!» помогли, и артисты вернулись, исполнив ещё несколько хитов.

– Спасибо за то, что остановили дождь. Спасибо за ваши горящие глаза и добрые сердца! Мы приедем ещё, спасибо, Нижний, – сказала на прощание вокалистка группы «Моя Мишель».

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в рамках фестиваля на сцену «Ракушка» также выйдут «Uma2rman», «Три дня дождя», «Комната культуры», «Градусы» и другие звездные группы и артисты.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен