«Причина в готовом продукте»: Владелица кафе в центре Нижнего Новгорода сделала заявление после массового отравления посетителей

Владелица кафе в центре Нижнего Новгорода записала видеообращения о ситуации с отравлением посетителей. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владелица нижегородского кафе на Алексеевской, где произошло массовое отравление людей, впервые публично прокомментировала ситуацию. Девушка записала видеообращение, в котором заверила, что вместе с командой делает всё возможное, чтобы разобраться в причинах случившегося, и принесла извинения гостям, подчеркнув, что кофейня закрылась по собственной инициативе сразу после первых жалоб.

Напомним, в начале июля после завтрака в кафе несколько человек попали в больницу с симптомами отравления. Уже в медучреждении у пострадавших обнаружили сальмонеллез. Среди отравившихся в нижегородском заведении были жители Татарстана и Москвы. По информации Роспотребнадзора, в настоящее время всех заболевших уже выписали из больницы.

– Сразу после первого обращения мы сразу же закрыли кофейню на Алексеевской по своей инициативе. Сейчас уже наши двери закрыты после визита Роспотребнадзора для исправления замечаний, – заявила владелица кафе. Она добавила, что пострадал также один сотрудник, который ел то же самое блюдо.

Проверка выявила грубые нарушения

Тем временем проверка Роспотребнадзора выявила в заведении грубые санитарные нарушения. В кофейне отсутствовали дезинфицирующие средства, потоки сырых продуктов и готовой еды, чистой и грязной посуды пересекались, а столовые приборы мыли в тех же мойках, что и кухонную утварь. Позднее выяснилось, заведение отрывалось как кофейня, и его кухня не была предназначена на приготовления большого количества блюд, однако со временем меню значительно расширили, а кухню под новые задачи не перестроили.

По словам владелицы, сейчас команда находится на постоянной связи с Роспотребнадзором и намерена устранить все замечания. При этом она озвучила одну из вероятных причин отравления.

– Есть предположение, что причина в определённом продукте, который поступает к нам в готовом виде. Но пока мы не получили все результаты экспертиз и исследований, мы не можем утверждать это наверняка, – сказала она.

Все продукты, которые использовались в тот день, вместе с накладными, ветеринарными свидетельствами и данными системы «Меркурий» отправлены на лабораторные анализы.

Кафе закрыто, а расследование продолжается

Сейчас кафе закрыто на 70 суток по решению суда. За это время владелица должна исправить выявленные нарушения. В комментариях к обращению многие горожане поддержали девушку, назвав заведение любимым местом и выразив желание вернуться после открытия. Тем не менее факт остаётся фактом: на момент проверки кофейня работала с серьёзными отступлениями от санитарных норм. Параллельно продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.